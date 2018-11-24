Лавров прокомментировал заявление командующего армией Британии об угрозе России

1655 просмотров
Суббота, 24 ноября 2018, 14:12

Россия не может влиять на решения правительства Великобритании по назначениям армейских руководителей, а также на их заявления.

Об этом 24 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Португалии.

Лаврова попросили прокомментировать заявление  командующего армией Великобритании Марка Карлтон-Смита о том, что Россия составляет гораздо большую угрозу для национальной безопасности страны, чем группировки "Исламское государство" и "Аль-Каида".

Министра спросили о том, есть ли у Москвы "красная линия" по высказываниям британских чиновников, на что он ответил: "Мы не можем никому запретить проявлять свои интеллектуальные и политические способности".

"Мы не можем влиять на решения правительства Великобритании о том, кому они доверяют руководство армией. Надеюсь, что такие решения проверяют на адекватность", - добавил Лавров.

Он добавил, что ИГИЛ еще имеет очаги сопротивления в Сирии, за которыми якобы стоят США.

Лондон обвиняет военную разведку России в применении химического оружия в Англии, нескольких кибератаках, а также в агрессивном поведении в Северном море.

Европейская правда

Темы: Лавров Великобритания Росcия
powered by lun.ua
По теме
Лавров ожидает от США "новых неадекватных шагов" в адрес России 20 ноября 2018, 14:41
Обыски у Бережной: СБУ нашла письмо Лаврову и килограмм золота 7 ноября 2018, 19:29
У Лаврова объяснили антиукраинские санкции: Киев "зашел слишком далеко" 1 ноября 2018, 18:09
Все новости
Главные новости
Нападение на главу ВККС: четырем задержанным сообщили о подозрении
В УПЦ МП заявили, что продолжат пользоваться сооружениями Почаевской Лавры
США создают гиперзвуковое оружие для сдерживания РФ
США о Голодоморе: Сегодня Россия вновь пытается уничтожить украинскую индентичнисть
Все новости
Фото

Если бы в супергероев были дети: 14 веселых иллюстраций

исследование

Пизанская башня выпрямляется

Поиск по сайту
Архив
Весь архів