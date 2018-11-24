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Лавров прокомментировал заявление командующего армией Британии об угрозе России

Суббота, 24 ноября 2018, 13:12

Россия не может влиять на решения правительства Великобритании по назначениям армейских руководителей, а также на их заявления.

Об этом 24 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Португалии.

Лаврова попросили прокомментировать заявление  командующего армией Великобритании Марка Карлтон-Смита о том, что Россия составляет гораздо большую угрозу для национальной безопасности страны, чем группировки "Исламское государство" и "Аль-Каида".

Министра спросили о том, есть ли у Москвы "красная линия" по высказываниям британских чиновников, на что он ответил: "Мы не можем никому запретить проявлять свои интеллектуальные и политические способности".

"Мы не можем влиять на решения правительства Великобритании о том, кому они доверяют руководство армией. Надеюсь, что такие решения проверяют на адекватность", - добавил Лавров.

Он добавил, что ИГИЛ еще имеет очаги сопротивления в Сирии, за которыми якобы стоят США.

Лондон обвиняет военную разведку России в применении химического оружия в Англии, нескольких кибератаках, а также в агрессивном поведении в Северном море.

Европейская правда

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Темы: ЛавровВеликобританияРосcия
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