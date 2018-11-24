РФ заборонила українській журналістці в'їзд до Криму на 10 років

Російська Федеральна служба безпеки на 10 років заборонила в'їзд до анексованого Криму українській журналістці Олені Савчук.

"Заборона в'їзду до Криму й Росії на 10 років – до серпня 2028-го. ФСБ береже від мене обороноздатність і безпеку своєї держави. Дуже шкода, звичайно", – написала журналістка в Facebook.

Крим. Реалії повідомляє, що інцидент стався на адмінкордоні між материковою Україною й анексованим півостровом – на російському пункті пропуску "Джанкой".

У коментарі виданню Савчук розповіла, що їй заборонили в'їзд у Росію й анексований Крим згідно з пунктом 1 частини 1 статі 27 Федерального закону про порядок виїзду й виїзду з Росії ("З метою забезпечення обороноздатності чи безпеки держави, або громадського порядку, або захисту здоров'я населення").

"Знімали на відео ту частину, де зачитували причини заборони на в'їзд. Мене протримали близько 40 хвилин і взяли відбитки пальців", – розповіла Савчук.

"Крим. Реалії" зазначає, що журналістка кілька років займалася висвітленням переслідувань кримськотатарських активістів, політично мотивованих судових процесів у Криму.