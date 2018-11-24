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РФ запретила украинской журналистке въезд в Крым на 10 лет

Суббота, 24 ноября 2018, 14:26
Алена Савчук
Facebook

Российская Федеральная служба безопасности на 10 лет запретила въезд в аннексированный Крым украинской журналистке Алене Савчук.

"Запрет въезда в Крым и Россию на 10 лет - до августа 2028-го. ФСБ хранит от меня обороноспособность и безопасность своего государства. Очень жаль, конечно", - написала журналистка в Facebook.

"Крым. Реалии" сообщает, что инцидент произошел на админгранице между материковой Украиной и аннексированным полуостровом - на российском пункте пропуска "Джанкой".

В комментарии изданию Савчук рассказала, что ей запретили въезд в Россию и аннексированный Крым согласно пункту 1 части 1 статьи 27 Федерального закона о порядке выезда и выезда из России ("С целью обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения").

"Снимали на видео ту часть, где зачитывали причины запрета на въезд. Меня продержали около 40 минут и взяли отпечатки пальцев", - рассказала Савчук.

"Крым. Реалии" отмечает, что журналистка несколько лет занималась освещением преследований крымскотатарских активистов, политически мотивированных судебных процессов в Крыму.

Украинская правда
Темы: РосcияКрымСМИ
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