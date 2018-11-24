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Голова чеського МЗС: РФ небезпечна і несе загрозу для Чехії та ЄС

Субота, 24 листопада 2018, 14:39

Чеський міністр закордонних справ Томаш Петршичек (Соціал-демократична партія) назвав Росію "небезпечною".

Про це пише Radio Praha.

Петршичек сказав, що Москва стає дедалі наполегливішою і становить небезпеку, оскільки вона поширює дезінформацію та використовує різні гібридні загрози.

За його словами, Росія є справжнім ризиком для Чеської Республіки та інших держав Європейського Союзу. Чехія не повинна "чекати склавши руки на колінах", а більш ефективно протистояти таким загрозам, зазначив очільник чеської дипломатії.

У цьому контексті він наголосив на необхідності серйозного підходу до звітів про загрозу Москви від чеської розвідки.

Міністр сказав, що необхідно посилити стратегічні комунікації та боротьбу з дезінформацією в рамках ЄС.

Нагадаємо, 26 березня влада Чехії повідомила, що висилає трьох співробітників російської розвідки, які працюють під дипломатичним прикриттям, на знак солідарності з Великою Британією. Це стало відповіддю на отруєння колишнього російського агента Сергєя Скрипаля в Солсбері. 

Європейська правда

Теми: ЧехіяРосія
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