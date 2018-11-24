Глава чешского МИДа: РФ опасна и несет угрозу для Чехии и ЕС

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Суббота, 24 ноября 2018, 15:39

Чешский министр иностранных дел Томаш Петршичек (Социал-демократическая партия) назвал Россию "опасной".

Об этом пишет Radio Praha.

Петршичек сказал, что Москва становится все настойчивее и представляет опасность, поскольку она распространяет дезинформацию и использует различные гибридные угрозы.

По его словам, Россия является настоящим риском для Чешской Республики и других государств Европейского Союза. Чехия не должна "ждать сложа руки на коленях", а более эффективно противостоять таким угрозам, отметил глава чешской дипломатии.

В этом контексте он отметил необходимость серьезного подхода к отчетам об угрозе Москвы от чешской разведки.

Министр сказал, что необходимо усилить стратегические коммуникации и борьбу с дезинформацией в рамках ЕС.

Напомним, 26 марта власти Чехии сообщила, что высылает трех сотрудников российской разведки, работающих под дипломатическим прикрытием, в знак солидарности с Великобританией. Это стало ответом на отравление бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Солсбери.

Европейская правда

Темы: Чехия Росcия
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