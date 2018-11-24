Чесно: У листопаді 272 нардепи пропустили понад половину голосувань

У листопаді 58 депутатів пропустили понад 90% голосувань Верховної Ради, 13 - не проголосували жодного разу.

Про це повідомляє громадський рух "Чесно".

"6 з 13, за даними письмової реєстрації, не голосували з невідомих причин, ще 6 перебувають під слідством, втекли з країни або написали заяву про складання повноважень", - йдеться у повідомленні.

У листопаді Верховна Рада працювала у сесійному залі 8 днів, провела 12 засідань, на яких відбулося 389 голосувань. За даними "Чесно", понад 50% голосувань пропустили 272 нардепи, понад 90% голосувань пропустили 58 нардепів.

Зокрема, нардепи, які були відсутніми під час усіх голосувань - Роман Зварич (БПП), Віталій Чепинога (БПП), Вадим Рабінович (Оппоблок, лідер партії "За життя"), Євген Бакулін (позафракційний), Сергій Клюєв (позафракційний), Вячеслав Константіновський (позафракційний), Вадим Кривохатько (позафракційний, за всю каденцію взяв участь у 18,5% голосувань), Євген Мураєв (позафракційний), Олександр Онищенко (позафракційний, нардеп-утікач), Надія Савченко (позафракційна, перебуває у СІЗО), Дмитро Ярош (позафракційний, за усю каденцію взяв участь лише у 1,95% голосувань), Андрій Журжій ("Самопоміч"), Лев Підлісецький ("Самопоміч").

Зазначимо, Зварич, Бакулін та Рабінович стали одними з найбільших прогульників жовтня, за даними "Чесно". Також у списку - Гліб Загорій та Костянтин Жеваго. У 2017 році за весь рік жодного разу не проголосували троє депутатів - Сергій Клюєв, Олександр Онищенко та Євген Бакулін.

У найбільшій кількості голосувань листопада-2018 не брали участь нардепи від фракцій "Радикальна партія Ляшка" (84%) і фракції "Батьківщина"(84%), у найменшій - депутати від "Народного фронту" (47%).