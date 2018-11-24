Чесно: В ноябре 272 нардепа пропустили более половины голосований

В ноябре 58 депутатов пропустили более 90% голосований Верховной Рады, 13 - не проголосовали ни разу.

Об этом сообщает общественное движение "Чесно".

"6 из 13, по данным письменной регистрации, не голосовали по неизвестным причинам, еще 6 находятся под следствием, бежали из страны или написали заявление о сложении полномочий", - говорится в сообщении.

В ноябре Верховная Рада работала в сессионном зале 8 дней, провела 12 заседаний, на которых провели 389 голосований. По данным "Чесно", более 50% голосований пропустили 272 нардепа, более 90% голосований пропустили 58 нардепов.

В частности, нардепы, которые отсутствовали во время всех голосований - Роман Зварыч (БПП), Виталий Чепинога (БПП), Вадим Рабинович (Оппоблок, лидер партии "За життя"), Евгений Бакулин (внефракционный), Сергей Клюев (внефракционный), Вячеслав Константиновский (внефракционный), Вадим Кривохатько (внефракционный, за всю каденцию принял участие в 18,5% голосований), Евгений Мураев (внефракционный), Александр Онищенко (внефракционный нардеп беглый), Надежда Савченко (внефракционная, находится в СИЗО), Дмитрий Ярош (внефракционный, по всю каденцию принял участие только в 1,95% голосований), Андрей Журжий ("Самопомич"), Лев Пидлисецкий ("Самопомич").

В наибольшем количестве голосований ноября-2018 не участвовали нардепы от фракций "Радикальная партия Ляшко" (84%) и фракции "Батькивщина" (84%), в наименьшей - депутаты от "Народного фронта" (47%).

Отметим, Зварыч, Бакулин и Рабинович стали одними из крупнейших прогульщиков октября, по данным "Чесно". Также в списке - Глеб Загорий и Константин Жеваго. В 2017 году за весь год ни разу не проголосовали трое депутатов - Сергей Клюев, Александр Онищенко и Евгений Бакулин.