Аваков розповів про готовність "Стіни" на кордоні з РФ: "майже 47%"

Інженерно-технічне облаштування українсько-російського кордону виконано майже на 47%.

Про це 24 листопада заявив глава МВС Арсен Аваков, повідомляє департамент комунікації МВС України.

Він нагадав, що на кордоні з РФ - 40 опорних пунктів об'єкту.

"Загальна ділянка спільного з Росією кордону складає 2,3 тис. км., обладнано майже 47%", - зазначив глава МВС.

"Рівень та якість інженерних споруд досить високий, функціонал вздовж кордону - не лише загорожа з проволокою, тут найголовніше – інтелектуальна компонента та реагування", - додав він.

За словами Авакова, завершуючи роботи у Харківській області, вони будуть продовжуватися у Сумській та Луганській областях, де вже виконано 20% робіт.

Інженерно-технічне облаштування українсько-російського кордону виконано майже на 47%. фото - МВС України

У свою чергу голова Держприкордонслужби Петро Цигикал зазначив, що на харківській ділянці залишилось обладнати менше 20 км кордону, дообладнати загородженням із спіралі типу "Єгоза", а також розгорнути 5 комплексів відеоконтролю та сигналізації.

Цигикал додав, що у 2015-2017 роках було недофінансування проекту, у зв'язку з чим його продовжено до 2021 року. Голова ДПСУ зауважив, що у держбюджеті на 2019 рік закладено 400 млн гривень, але у ДПСУ очікують додаткового фінансування.

Орієнтовна загальна вартість інженерно-технічного облаштування 1 км кордону - близько 2,5 млн грн/км, яка включає протитранспортні рови, сітчасту огорожу по металевих стовпах, загородження із спіралі типу "Єгоза", контрольно-слідову смугу, рокадну дорог.

"Додатково на окремих напрямках окремі об’єкти (споруди, комплекси) і фортифікаційне обладнання комплекси відеоконтролю та сигналізації – близько 10 млн грн; обладнання пересувних бойових модулів – близько 15 млн грн; опорний пункт на 60 та 120 осіб – орієнтовно від 11 до 12 млн грн", - повідомив Цигикал.