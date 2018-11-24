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Аваков рассказал о готовности "Стены" на границе с РФ: "почти 47%"

Суббота, 24 ноября 2018, 18:41
Аваков рассказал о готовности Стены на границе с РФ: почти 47%

Инженерно-техническое обустройство российско-украинской границы выполнено почти на 47%.

Об этом 24 ноября заявил глава МВД Арсен Аваков, сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

Он напомнил, что на границе с РФ - 40 опорных пунктов объекта.

"Участок общей границы с Россией составляет 2,3 тыс. км., оборудовано почти 47%", - отметил глава МВД.

"Уровень и качество инженерных сооружений достаточно высокие, функционал вдоль границы - не только ограда с проволокой, здесь самое главное - интеллектуальная компонента и реагирование", - добавил он.

По словам Авакова, завершая работы в Харьковской области, они будут продолжаться в Сумской и Луганской областях, где уже выполнено 20% работ.

 
Инженерно-техническое обустройство российско-украинской границы выполнено почти на 47%.
 
 
ФОТО - МВД УКРАИНЫ

В свою очередь глава Госпогранслужбы Петр Цигикал отметил, что на харьковском участке осталось оборудовать менее 20 км границы, дооборудовать заграждением типа "Егоза", а также развернуть 5 комплексов видеоконтроля и сигнализации.

Цигикал добавил, что в 2015-2017 годах было недофинансирование проекта, в связи с чем реализацию проекта продлили до 2021 года. Глава ГПСУ отметил, что в госбюджете на 2019 заложено 400 млн гривен, но в ГПСУ ожидают дополнительного финансирования.

Ориентировочная общая стоимость инженерно-технического обустройства 1 км границы - около 2,5 млн грн/км, что включает противотранспортные рвы, сетчатое ограждение по металлическим столбам, заграждение из спирали типа "Егоза", контрольно-следовую полосу, рокадную дорогу.

"Дополнительно на отдельных направлениях отдельные объекты (сооружения, комплексы) и фортификационное оборудование комплексы видеоконтроля и сигнализации - около 10 млн грн, оборудование передвижных боевых модулей - около 15 млн грн; опорный пункт на 60 и 120 человек - ориентировочно от 11 до 12 млн грн", - сообщил Цигикал.

Украинская правда
Темы: границаРосcияМВДАваков
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