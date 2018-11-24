Агресія РФ на Азові: Росію закликали припинити дії, спрямовані на пошук конфліктів

Дії Росії в Азовському морі спрямовані на здійснення політичного тиску на Україну і завдання їй економічних збитків.

Про це заявив глава МЗС Естонії Свен Міксер, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу естонського зовнішньополітичного відомства.



"Метою Росії (в Азовському морі - ред.) є здійснення політичного тиску на Україну і завдання їй економічних збитків. Крім того, ситуація впливає і на судна держав ЄС або на ті, які пересуваються під прапорами держав ЄС. Росія також ввела в Азовське море військові кораблі, завдаючи ще більшу загрозу безпеці України", - заявив Міксер на зустрічі з главою МЗС України Павлом Клімкіним.

За словами глави МЗС Естонії, ситуація "потребує посиленої міжнародної уваги", Естонія закликає РФ припинити діяльність, спрямовану "на пошук конфліктів і поважати міжнародне право".



Міксер також заявив, що Естонія підтримує територіальну цілісність України.

"Ми підтримуємо додаткові санкції ЄС щодо організаторів нелегальних виборів, які відбулися 11 листопада (в ОРДЛО - ред.) і обраних на них "керівників", - зазначив він.

Разом з тим глава естонського МЗС закликав Україну звертати більше уваги на кібербезпеку у зв'язку з майбутніми виборами.