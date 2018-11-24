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Агрессия РФ на Азове: Россию призвали прекратить действия, направленные на поиск конфликтов

Суббота, 24 ноября 2018, 20:31
Агрессия РФ на Азове: Россию призвали прекратить действия, направленные на поиск конфликтов

Действия России в Азовском море направлены на осуществление политического давления на Украину и нанесение ей экономического ущерба.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Свен Миксер, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу эстонского внешнеполитического ведомства.

"Целью России (в Азовском море - ред.) является осуществление политического давления на Украину и нанесение ей экономического ущерба. Кроме того, ситуация влияет и на суда государств ЕС и на те, которые передвигаются под флагами государств ЕС. Россия также ввела в Азовское море военные корабли, нанося еще большую угрозу безопасности Украины", - заявил Миксер на встрече с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

По словам главы МИД Эстонии, ситуация "требует усиленного международного внимания", Эстония призывает РФ прекратить деятельность, направленную "на поиск конфликтов и уважать международное право".

Миксер также заявил, что Эстония поддерживает территориальную целостность Украины.

"Мы поддерживаем дополнительные санкции ЕС в отношении организаторов нелегальных выборов, которые состоялись 11 ноября (в ОРДЛО - ред.) и избранных на них "руководителей", - отметил он.

Вместе с тем глава эстонского МИД призвал Украину обращать больше внимания на кибербезопасность в связи с предстоящими выборами.

Темы: Азовское мореРосcияЭстония
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