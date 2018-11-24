Франція: Участь у "паливних протестах" взяли понад 80 тисяч людей

У Парижі та інших містах Франції участь в акціях на знак протесту проти зростання цін на пальне взяли близько 81 тис. осіб.

Про це 24 листопада повідомили у міністерстві внутрішніх справ Франції, пише DW.

Загалом по всій країні на акціях "жовтих жилетів" було заарештовано 35 людей, ще 22 особи взято під варту.

За даними ЗМІ, у Парижі на акції вийшло близько 8 тисяч людей, з них 5 тис. протестували на Єлисейських полях, де правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети проти мітингарів, які намагалися прорватися через кордони поліції поблизу Єлисейського палацу.

Міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер заявив, що протести послаблюються, повідомляє dpa.

У свою чергу президент Франції Еммануель Макрон різко розкритикував протестувальників. У дописі в Twitter'і він подякував правоохоронцям та затаврував "ганьбою" тих, хто атакував поліцейських, вдавався до насильницьких дій проти інших громадян та журналістів.

Merci à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur professionnalisme. Honte à ceux qui les ont agressées. Honte à ceux qui ont violenté d’autres citoyens et des journalistes. Honte à ceux qui ont tenté d’intimider des élus. Pas de place pour ces violences dans la République. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 24, 2018

17 листопада протести зупинили велику частину країни, оскільки близько 300 тисяч осіб приєдналися до демонстрацій.

За дні масштабних протестів "жовтих жилетів" проти підвищення цін на паливо у Франції двоє людей загинули і 552 отримали травми різного ступеня тяжкості.

24 листопада поліція Парижа застосувала сльозогінний газ і водяну гармату проти протестувальників.

Президент Еммануель Макрон наполягає на підвищенні акцизів на пальне. Він заявив, що намагається "змінити звички", відівчивши французів від викопного палива, а цей процес "ніколи не буває простим".

Податки на дизельне пальне зросли на 7 євроцентів, податок на бензин збільшили на 4 євроценти. Уряд планує збільшити ціни у найближчі роки.