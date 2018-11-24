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Франція: Участь у "паливних протестах" взяли понад 80 тисяч людей

Субота, 24 листопада 2018, 21:13

У Парижі та інших містах Франції участь в акціях на знак протесту проти зростання цін на пальне взяли близько 81 тис. осіб. 

Про це 24 листопада повідомили у міністерстві внутрішніх справ Франції, пише DW.

Загалом по всій країні на акціях "жовтих жилетів" було заарештовано 35 людей, ще 22 особи взято під варту.

За даними ЗМІ, у Парижі на акції вийшло близько 8 тисяч людей, з них 5 тис. протестували на Єлисейських полях, де правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети проти мітингарів, які намагалися прорватися через кордони поліції поблизу Єлисейського палацу.

Міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер заявив, що протести послаблюються, повідомляє dpa. 

У свою чергу президент Франції Еммануель Макрон різко розкритикував протестувальників. У дописі в Twitter'і він подякував правоохоронцям та затаврував "ганьбою" тих, хто атакував поліцейських, вдавався до насильницьких дій проти інших громадян та журналістів.

 17 листопада протести зупинили велику частину країни, оскільки близько 300 тисяч осіб приєдналися до демонстрацій.

За дні масштабних протестів "жовтих жилетів" проти підвищення цін на паливо у Франції двоє людей загинули і 552 отримали травми різного ступеня тяжкості. 

24 листопада поліція Парижа застосувала сльозогінний газ і водяну гармату проти протестувальників

Президент Еммануель Макрон наполягає на підвищенні акцизів на пальне. Він заявив, що намагається "змінити звички", відівчивши французів від викопного палива, а цей процес "ніколи не буває простим".

Податки на дизельне пальне зросли на 7 євроцентів, податок на бензин збільшили на 4 євроценти. Уряд планує збільшити ціни у найближчі роки.  

Теми: Франціямітингиціни
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