Франция: В "топливных протестах" насчитали более 80 тысяч участников

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Суббота, 24 ноября 2018, 22:13

В Париже и других городах Франции участие в акциях в знак протеста против роста цен на топливо приняли около 81 тыс. человек.

Об этом 24 ноября сообщили в министерстве внутренних дел Франции, пишет DW.

В целом по всей стране в акциях "желтых жилетов" был арестован 35 человек, еще 22 взяты под стражу.

По данным СМИ, в Париже на акции вышло около 8 тыс. человек, из них 5 тыс. протестовали на Елисейских полях, где полиция применила слезоточивый газ и водометы против митингующих, которые пытались прорваться через кордоны полиции возле Елисейского дворца.

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил, что протесты стихают, сообщает dpa.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрона резко раскритиковал протестующих. В своем Twitter'е он поблагодарил правоохранителей и заклеймил "позором" тех, кто атаковал полицейских, прибегал к насильственным действиям против других граждан и журналистов.

 

17 ноября протесты остановили большую часть Франции, поскольку 300 тыс. человек блокировали дороги, протестуя против повышения цен на топливо в стране.

За дни масштабных протестов "желтых жилетов" против повышения цен на топливо во Франции два человека погибли и 552 получили травмы различной степени тяжести.

24 ноября полиция Парижа применила слезоточивый газ и водяную пушку против протестующих.

Президент Эммануэль Макрон настаивает на повышении акцизов на топливо. Он заявил, что пытается "изменить привычки", отучая французов от ископаемого топлива, а этот процесс "никогда не бывает простым".

Налоги на дизельное топливо выросли на 7 евроцентов, налог на бензин увеличили на 4 евроцента. Правительство планирует увеличить цены на топливо в ближайшие годы. 

Темы: Франция митинги цены
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