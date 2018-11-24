У Києві мітинг перекрив рух 5 маршрутів тролейбусів

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Субота, 24 листопада 2018, 22:32

У Києві через мітинг громадян було тимчасово перекрито рух тролейбусів маршрутів №6, 25, 28, 33, 18 в районі Кирилівського шляхопроводу у Подільському районі. 

Про це ввечері 24 листопада повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на дані "Київпастрансу".

Зазначається, що  рух було перекрито на ділянці вул. Кирилівська – Куренівський парк в обидва напрямки, тролейбуси змінили маршрут та рухалися з Майдану Незалежності до ст. "Зеніт", з просп. Свободи/вул. Сошенка до вул. Івашкевича.

Згодом у КП "Київпастранс" поінформували, що рух тролейбусів було відновлено

Українська правда
Теми: Київ транспорт мітинги
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