У Києві через мітинг громадян було тимчасово перекрито рух тролейбусів маршрутів №6, 25, 28, 33, 18 в районі Кирилівського шляхопроводу у Подільському районі.

Про це ввечері 24 листопада повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на дані "Київпастрансу".

Зазначається, що рух було перекрито на ділянці вул. Кирилівська – Куренівський парк в обидва напрямки, тролейбуси змінили маршрут та рухалися з Майдану Незалежності до ст. "Зеніт", з просп. Свободи/вул. Сошенка до вул. Івашкевича.

Згодом у КП "Київпастранс" поінформували, що рух тролейбусів було відновлено.