В Киеве из-за митинга граждан было временно перекрыто движение троллейбусов маршрутов №6, 25, 28, 33, 18 в районе Кирилловского путепровода в Подольском районе.

Об этом вечером 24 ноября сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на данные "Киевпасстранса".

Отмечается, что движение было перекрыто на участке ул. Кирилловская - Куреневский парк в оба направления, троллейбусы изменили маршрут и двигались с Майдана Независимости до ст. "Зенит", с просп.Свободы / ул.Сошенко до ул.Ивашкевича.

Позже в КП "Киевпастранс" сообщили, что движение троллейбусов было возобновлено.

Как сообщает ресурс "Киев Оперативный", митинг устроили жители домов на Куреневке.

"Митинг с перекрытием движения на Куреневке. Люди говорят, что просто не могут больше мерзнуть в своих домах, поскольку отопление и горячее водоснабжение у них отсутствует", - отмечает издание.