В Киеве из-за митинга перекрыли движение 5 маршрутов троллейбусов

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Суббота, 24 ноября 2018, 22:32

В Киеве из-за митинга граждан было временно перекрыто движение троллейбусов маршрутов №6, 25, 28, 33, 18 в районе Кирилловского путепровода в Подольском районе.

Об этом вечером 24 ноября сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на данные "Киевпасстранса".

Отмечается, что движение было перекрыто на участке ул. Кирилловская - Куреневский парк в оба направления, троллейбусы изменили маршрут и двигались с Майдана Независимости до ст. "Зенит", с просп.Свободы / ул.Сошенко до ул.Ивашкевича.

Позже в КП "Киевпастранс" сообщили, что движение троллейбусов было возобновлено

Украинская правда
Темы: Киев транспорт митинги
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