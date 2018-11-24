Суд обрав запобіжний захід нападникам на помічника нардепа від "Батьківщини"

Херсонський міський суд обрав запобіжні заходи виконавцю та замовнику замаху на вбивство фермера з Херсонщини.

Про це 24 листопада повідомили у відділі комунікації поліції Херсонської області.

"Розглянувши клопотання слідчого, суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 2 місяці без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.

фото - прес-служба НП Херсонської обл.

23 листопада правоохоронці затримали двох громадян, які підозрюються у нападі із застосуванням автоматичної вогнепальної зброї на місцевого фермера та двох його співробітників, що стався у жовтні.

Нагадаємо, на початку жовтні нардеп від "Батьківщини" Юрій Одарченко повідомив, що невідомі обстріляли автомобіль його помічника Андрія Федоренка.

Федоренко є власником фірм "ПСП "Ушба" та ТОВ "Славута-Юг". За словами Одарченка, Федоренко отримав поранення та перебував у лікарні.

За даними поліції, інцидент стався 10 жовтня на автодорозі Херсон-Феодосія – Керч, поранень зазнали 2 людини. За повідомленням Всеукраїнської Аграрної Ради, другий поранений - водій бізнесмена.