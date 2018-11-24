Суд избрал меру пресечения напавшим на помощника нардепа от "Батькивщины"

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Суббота, 24 ноября 2018, 23:34

Херсонский городской суд избрал меру пресечения исполнителю и заказчику покушения на убийство фермера из Херсона.

Об этом 24 ноября сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

"Рассмотрев ходатайство следователя, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без права внесения залога", - говорится в сообщении.

 
 
фото - пресс-служба НП Херсонской обл.

23 ноября правоохранители задержали двух граждан, которые подозреваются в нападении с применением автоматического огнестрельного оружия на местного фермера и двух его сотрудников, котоое произошло в октябре.

Напомним, в начале октября нардеп от "Батькивщины" Юрий Одарченко сообщил, что неизвестные обстреляли автомобиль его помощника Андрея Федоренко.

Федоренко является владельцем фирм "ПСП "Ушба" и ООО "Славута-Юг". По словам Одарченко, Федоренко был ранен и находился в больнице.

По данным полиции, инцидент произошел 10 октября на автодороге Херсон-Феодосия - Керчь, ранения получили 2 человека. По сообщению Всеукраинского Аграрного Совета, второй раненый - водитель бизнесмена.

Украинская правда
Темы: Херсон Батькивщина суд криминал
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