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США змінюють підхід до біженців, які прибувають з території Мексики - WP

Неділя, 25 листопада 2018, 01:40

Мексиканський уряд погодився з планом Адміністрації США, за яким шукачі притулку з території Мексики лишатимуться на території тієї країни, поки їх подання розглядаються відповідними установами США.

Про це повідомляє видання The Washington Post, передає "Голос Америки".

Чинна політика Вашингтона здебільшого лишала шукачам притулку шанс лишатись на території США протягом розгляду їх подань.

"Президент Трамп укріпив стосунки з адміністрацією Лопеса Обрадора, ми з нетерпінням чекаємо співпраці з ним з широкого кола питань", - заявив прес-секретар Білого дому Хоган Гідлі.

Президент США Дональд Трамп є прибічником більш жорсткої політики щодо мігрантів - він неодноразово виступав із заявами щодо побудови нової стіни на кордоні з Мексикою.

Глава Білого дому також багаторазово вказував на те, що з території Мексики до США серед іммігрантів прибувають і небезпечні злочинці. Критики називали його увагу до латиноамериканських незадокументованих іммігрантів проявом упередженості.

Теми: СШАміграція
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