США меняют подход к беженцам, которые прибывают с территории Мексики - WP

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Воскресенье, 25 ноября 2018, 02:40

Мексиканское правительство согласилось с планом Администрации США, согласно которому искатели убежища с территории Мексики будт оставаться на территории той страны, пока их представления рассматриваются соответствующими учреждениями США.

Об этом сообщает издание The Washington Post, передает "Голос Америки".

Действующая политика Вашингтона в основном оставляла искателям убежища шанс оставаться на территории США в течение рассмотрения их представлений.

"Президент Трамп укрепил отношения с администрацией Лопеса Обрадора, мы с нетерпением ждем сотрудничества с ним по широкому кругу вопросов", - заявил пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли.

Президент США Дональд Трамп является сторонником более жесткой политики в отношении мигрантов - он неоднократно виступал с заявлениями о строительстве новой стены на границе с Мексикой.

Глава Белого дома также многократно указывал на то, что с территории Мексики в США среди иммигрантов прибывают и опасные преступники. Критики называли его внимание к латиноамериканским незадокументированным иммигрантам проявлением предвзятости.

Темы: США миграция
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