Фріланд: Канада захищатиме Україну від Росії

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Неділя, 25 листопада 2018, 04:17

Глава МЗС Канади Христя Фріланд підкреслила, що Оттава "завжди буде виступати проти намагань обмежити право України на самовизначення, у тому числі Росією".

Про це вона заявила з нагоди 85-их роковин Голодомору, передає "Укрінформ".

"Канада завжди разом із Україною виступатиме проти намагань обмежити її право на самовизначення, у тому числі РФ, та захищатиме народ України, її суверенітет й територіальну цілісність", - сказала Фріланд.

Міністр закордонних справ Канади нагадала, що організатори Голодомору-геноциду хотіли зламати волю української нації та заперечували свої дії.

"Спроба знищити український дух провалилася. Сьогодні й завжди ми пам’ятаємо про цю жахливу главу історії людства та вшановуємо пам’ять жертв", - наголосила вона.

"Канада стала першою державою світу після України, яка визнала Голодомор актом геноциду українців у 2008 році - з того часу у країні на офіційному рівні відзначається День пам’яті жертв Голодоморів", - повідомляє "Укрінформ".

Теми: Канада Україна Росія
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