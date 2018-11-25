Фриланд: Канада будет защищать Украину от России

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Воскресенье, 25 ноября 2018, 04:17

Глава МИД Канады Христя Фриланд подчеркнула, что Оттава "всегда будет выступать против попыток ограничить право Украины на самоопределение, в том числе Россией".

Об этом она заявила по случаю 85-й годовщины Голодомора, передает "Укринформ".

"Канада всегда вместе с Украиной будет выступать против попыток ограничить ее право на самоопределение, в том числе РФ, и защищать народ Украины, ее суверенитет и территориальную целостность", - сказала Фриланд.

Министр иностранных дел Канады напомнила, что организаторы Голодомора-геноцида хотели сломить волю украинской нации и отрицали свои действия.

"Попытка уничтожить украинский дух провалилась. Сегодня и всегда мы помним об этой ужасной главе истории человечества и чтим память жертв", - подчеркнула она.

"Канада стала первым государством мира после Украины, которая признала Голодомор актом геноцида украинцев в 2008 году - с тех пор в стране на официальном уровне отмечается День памяти жертв Голодомора", - сообщает "Укринформ".

Темы: Канада Украина Росcия
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