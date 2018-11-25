У ГПУ розповіли, як розслідують справу щодо організаторів та підбурювачів убивства Гонгадзе

У Генпрокуратурі заявили, що головне слідче управління продовжує розслідування справи щодо організаторів та підбурювачів до умисного вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури на запит "Радіо Свобода".

У відомстві підкреслили, що наразі проводиться низка комплексних експертиз.

"Слідчим шляхом перевіряється на причетність до вчинення злочину значне коло вищих посадових осіб України.

На теперішній час будь-кому з вищезазначеного кола осіб повідомлення про підозру не оголошувалися", - повідомили в ГПУ.

"Водночас касаційне оскарження вироку Олексія Пукача - виконавця вбивства Гонгадзе -унеможливлює слідству з’ясування остаточної кваліфікації дій замовників та організаторів злочину", - йдеться у відповіді на запит.

Генпрокуратура також підтвердила, що Олексія Подольского (його викрали, вивезли до лісу поблизу Прилук і побили) у цьому провадженні потерпілим не визнають.

Як відомо, засновник "Української правди" Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі під Таращею Київської області виявили обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту.

У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належать Гонгадзе.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років.

Крім того, у січні 2013 року суд засудив до довічного ув’язнення колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста.

Похорон убитого журналіста відбувся 22 березня 2016 року в Києві.

Замовники вбивства досі не встановлені.