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В ГПУ рассказали, как расследуют дело в отношении организаторов и подстрекателей убийства Гонгадзе

Воскресенье, 25 ноября 2018, 04:12
В ГПУ рассказали, как расследуют дело в отношении организаторов и подстрекателей убийства Гонгадзе

В Генпрокуратуре заявили, что главное следственное управление продолжает расследование дела в отношении организаторов и подстрекателей к умышленному убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос "Радио Свобода".

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время проводится ряд комплексных экспертиз.

"Следственным путем проверяется на причастность к совершению преступления значительный круг высших должностных лиц Украины.

В настоящее время любому из вышеуказанного круга лиц уведомление о подозрении не оглашалось", - сообщили в ГПУ.

"Вместе с тем кассационное обжалование приговора Алексеем Пукачем - исполнителем убийства Гонгадзе - делает невозможным для следствия выяснение окончательной квалификации действий заказчиков и организаторов преступления", - говорится в ответе на запрос.

Генпрокуратура также подтвердила, что Алексея Подольского (его похитили, вывезли в лес вблизи Прилук и избили) в этом производстве потерпевшим не признают.

Основатель "Украинской правды" Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу под Таращей Киевской области обнаружили обезглавленное тело, которое, по выводам экспертов, могло принадлежать журналисту.

В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые, по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Гонгадзе.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет.

Кроме того, в январе 2013 года суд приговорил к пожизненному заключению бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача за убийство журналиста. 

Похорон убитого журналиста состоялся 22 марта 2016 года в Киеве.

Заказчики убийства до сих пор не установлены.

Темы: дело ГонгадзеГенпрокуратура
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