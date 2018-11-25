У Варфоломія закликали РПЦ зняти заборону на причастя для мирян

Архієпископ Харіопольський Іоанн, екзарх православних російських церков у Західній Європі (Константинопольський патріархат) закликає РПЦ скасувати заборону для мирян причащатися в храмах Константинопольського патріархату.

Про це йдеться в його пастирському посланні, яке цитує російський "Інтерфакс".

Архієпископ зазначив, що для Архієпископії православних російських церков, що перебуває в юрисдикції Константинополя, рішення Московського патріархату розірвати спілкування з Константинополем - "велике страждання".

"В силу свого одностороннього (і, на наш погляд, надмірного) характеру рішення, прийняте Священним Синодом Московського патріархату, очевидно, не застосовне у церквах Архієпископії. У нинішній ситуації наші священики та диякони не допускаються до співслужіння в церквах, які належать до Московського патріархату (...) Але, відповідно до православної еклезіології, ця заборона не може стосуватися мирян", - йдеться в посланні екзарха.

На думку архієпископа Іоанна, "хрещені люди не є власністю єпископів, вони - члени єдиного церковного тіла, зібраного в тому місці, де вони перебувають": наприклад, православний віруючий Петербурга, переселяючись на Крит, "перестає бути членом Російської церкви і стає повноправним членом церкви Критської, яка належить до Вселенського патріархату".

"На відміну від кліриків, миряни не потребують канонічного відпуску свого єпископа при зміні місця проживання", - відзначає представник Константинополя.

На закінчення він висловлює надію на те, що розрив спілкування між двома церквами незабаром буде подолано.

У РПЦ у відповідь Константинополю заявили, що миряни Російської православної церкви уникають причащатися в храмах Константинопольського патріархату "не стільки через побоювання порушити якусь заборону, а проявляючи вірність своїй церкві, яку розривають беззаконними діями Константинополя".

"Врешті-решт, люди самі приймають рішення, виходячи зі своєї совісті", - заявив "Інтерфаксу" секретар Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату з міжправославних відносин протоієрей Ігор Якимчук.

11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

15 жовтня синод РПЦ визнав неможливим її подальше перебування у євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом.

19 жовтня синод Російської православної церкви за кордоном, який базується в Нью-Йорку, заявив про припинення "євхаристичного" спілкування зі Вселенським патріархатом.

Згідно з рішенням, духовенство російської церкви тепер не може служити в будь-якому приході церкви константинопольської або запрошувати священнослужителів цієї церкви служити у своїх храмах, а мирянам РПЦ не дозволяється причащатися в храмах константинопольського патріархату.