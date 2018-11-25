У Варфоломея призвали РПЦ снять запрет на причастие для мирян

Архиепископ Хариопольский Иоанн, экзарх православных русских церквей в Западной Европе (Константинопольский патриархат) призывает РПЦ отменить запрет для мирян причащаться в храмах Константинопольского патриархата.

Об этом говорится в его пастырском послании, которое цитирует российский "Интерфакс".

Архиепископ отметил, что для Архиепископии православных русских церквей, находящейся в юрисдикции Константинополя, решение Московского патриархата разорвать общение с Константинополем - "великое страдание".

"В силу своего одностороннего (и, на наш взгляд, чрезмерного) характера решение, принятое Священным Синодом Московского патриархата, очевидно, неприменимо в церквях Архиепископии. В нынешней ситуации наши священники и дьяконы не допускаются к сослужению в церквях, принадлежащих к Московскому патриархату (...) Но, согласно православной экклезиологии, этот запрет не может относиться к мирянам", - говорится в послании экзарха.

По мнению архиепископа Иоанна, "крещеные люди не являются собственностью епископов, они - члены единого церковного тела, собранного в том месте, где они находятся": например, православный верующий Петербурга, переселяясь на Крит, "перестает быть членом Российской церкви и становится полноправным членом церкви Критской, которая принадлежит к Вселенскому патриархату".

"В отличие от клириков, миряне не нуждаются в каноническом отпуске своего епископа при изменении места жительства", - отмечает представитель Константинополя.

В заключение он выражает надежду на то, что разрыв общения между двумя Церквами вскоре будет преодолен.

В РПЦ в ответ Константинополю заявили, что миряне Русской православной церкви избегают причащаться в храмах Константинопольского патриархата "не столько из опасения нарушить некий запрет, а проявляя верность своей Церкви, терзаемой беззаконными действиями Константинополя".

"В конце концов, люди сами принимают решение, сообразуясь со своей совестью", - заявил "Интерфаксу" секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православная церкви Макария.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

15 октября синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

19 октября синод Русской православной церкви за границей, который базируется в Нью-Йорке, заявил о прекращении "евхаристического" общения со Вселенским патриархатом.

Согласно решению, духовенство русской церкви теперь не может служить в любом приходе церкви константинопольской либо приглашать священнослужителей этой церкви сослужить в своих храмах, а мирянам РПЦ не дозволяется причащаться в храмах константинопольского патриархата.