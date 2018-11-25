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Прикордонний корабель РФ протаранив український буксир – ВМС

Неділя, 25 листопада 2018, 09:14
Прикордонний корабель РФ протаранив український буксир – ВМС
сайт Міноборони

Прикордонні кораблі РФ в неділю здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України.

Про це заявляє в неділю прес-центр командування Військово-морських сил ЗСУ.

Там повідомили, що 25 листопада кораблі ВМС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів та рейдового буксиру здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря.

У прес-центрі підкреслили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

"Проте, всупереч Конвенції ООН з морського права та договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, прикордонні кораблі РФ - прикордонні катери типу "Соболь", ПСКР "Дон", катери типу "Мангуст", мпк "Суздалец" здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Так, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксиру, в результаті якого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

"Диспетчерська служба окупантів відмовляється забезпечити право свободи судноплавства, гарантоване міжнародними угодами", - заявили в ВМС ЗСУ.

"Кораблі ВМС ЗС України продовжують виконання завдань із дотриманням усіх норм міжнародного права. Всі незаконні дії фіксуються екіпажами кораблів і Командуванням Військово-Морських Сил ЗС України та будуть передані компетентним міжнародним органам", - йдеться в повідомленні.

Українська правда

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Теми: Збройні силиРосіяПрикордонна служба
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