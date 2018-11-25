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Пограничный корабль РФ протаранил украинский буксир - ВМС

Воскресенье, 25 ноября 2018, 09:14
Пограничный корабль РФ протаранил украинский буксир - ВМС
сайт Минобороны

Пограничные корабли РФ в воскресенье совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины.

Об этом заявляет в воскресенье пресс-центр командования Военно-морских сил ВСУ.

Там сообщили, что 25 ноября корабли ВМС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

В пресс-центре подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

"Однако, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничные корабли РФ - пограничные катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", катера типа "Мангуст", мпк "Суздалец" совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины", - говорится в сообщении.

Так, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

"Диспетчерская служба оккупантов отказывается обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями", - заявили в ВМС ВСУ.

"Корабли ВМС ВС Украины продолжают выполнение задач с соблюдением всех норм международного права. Все незаконные действия фиксируются экипажами кораблей и командованием Военно-Морских Сил ВС Украины и будут переданы компетентным международным органам", - говорится в сообщении.

Украинская правда

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Темы: Вооруженные силыРосcияПограничная служба
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