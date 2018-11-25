Лідери ЄС на позачерговому саміті в Брюсселі розглянуть угоду про Brexit

У неділю лідери 27 країн Євросоюзу зберуться на позачерговий саміт в Брюсселі, щоб розглянути затвердження угоди про вихід Великої Британії з ЄС.

Головний переговірник ЄС з питань Brexit Мішель Барньє перед прибуттям на саміт заявив, що його команда працювала з Великою Британією і "ніколи проти неї", передає BBC.

"Настав час для всіх взяти на себе відповідальність… Ми залишимося союзниками, партнерами та друзями", - запевнив Барньє.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер назвав угоду про Brexit найкращою з усіх, яку міг отримати Лондон.

Тереза Мей перед недільним самітом звернулась до британців із закликом підтримати її угоду про вихід з ЄС.

Лідери ЄС розглянуть два ключових документи – угоду про вихід Британії, яка є юридично зобов’язуючою, а також окрему політичну декларацію, у якій викладені майбутні відносини Британії з ЄС.

Крім декларації до угоди додаються три протоколи - щодо Гібралтару, щодо Кіпру і британських військових баз на острові, а також щодо Ірландії та Північної Ірландії.

Спершу лідери 27 держав та інституцій ЄС зустрінуться без прем'єрки Британії, щоб схвалити пакет документів про Brexit. Опісля запланована коротка зустріч за участі Терези Мей.

Після схвалення на саміті ЄС угоду про Brexit мають схвалити Європарламент, парламенти всіх держав-членів ЄС, а також парламент Британії.

Європейська правда