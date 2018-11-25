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Лидеры ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе рассмотрят соглашение о Brexit

Воскресенье, 25 ноября 2018, 10:32

В воскресенье лидеры 27 стран Евросоюза соберутся на внеочередной саммит в Брюсселе, чтобы рассмотреть утверждение соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье перед прибытием на саммит заявил, что его команда работала с Великобританией и "никогда против нее", передает BBC.

"Настало время для всех взять на себя ответственность ... Мы останемся союзниками, партнерами и друзьями", - заверил Барнье.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение о Brexit лучшей сделкой из всех, которую мог получить Лондон.

Тереза ​​Мэй перед воскресным саммитом обратилась к британцам с призывом поддержать ее соглашение о выходе из ЕС.

Лидеры ЕС рассмотрят два ключевых документа - соглашение о выходе Британии, которое является юридически обязывающим, а также отдельную политическую декларацию, в которой изложены будущие отношения Британии с ЕС.

Кроме декларации к соглашению прилагаются три протокола - по Гибралтару, по Кипру и британских военных базах на острове, а также по Ирландии и Северной Ирландии.

Сначала лидеры 27 государств и институтов ЕС встретятся без премьера Британии, чтобы принять пакет документов о Brexit. После запланирована короткая встреча с участием Терезы Мэй.

После одобрения на саммите ЕС соглашение о Brexit должны одобрить Европарламент, парламенты всех государств-членов ЕС, а также парламент Великобритании.

Европейская правда

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