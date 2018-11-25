Лідери ЄС схвалили угоду про вихід Британії з Євросоюзу
У неділю на позачерговому саміті в Брюсселі 27 держав Євросоюзу схвалили угоду про вихід Великої Британії з ЄС.
Про це у своєму Twitter повідомив президент Європейської Ради Дональд Туск.
EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations.— Donald Tusk (@eucopresident) November 25, 2018
"27 держав-членів ЄС схвалили угоду про вихід (Британії з ЄС) та політичну декларацію щодо майбутніх відносин між ЄС та Великою Британією", - написав Дональд Туск після менш ніж години дискусій лідерів.
Очікується, що після схвалення пакету документів про Brexit лідери зустрінуться з прем’єр-міністром Британії Терезою Мей, щоб проінформувати її про своє рішення.
Після рішення лідерів ЄС угоду про Brexit мають схвалити Європарламент, парламенти всіх держав-членів ЄС, а також парламент Британії.