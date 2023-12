Лідери ЄС схвалили угоду про вихід Британії з Євросоюзу

У неділю на позачерговому саміті в Брюсселі 27 держав Євросоюзу схвалили угоду про вихід Великої Британії з ЄС.

Про це у своєму Twitter повідомив президент Європейської Ради Дональд Туск.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations.