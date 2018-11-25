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Лидеры ЕС одобрили соглашение о выходе Британии из Евросоюза

Воскресенье, 25 ноября 2018, 10:57
Лидеры ЕС одобрили соглашение о выходе Британии из Евросоюза

В воскресенье на внеочередном саммите в Брюсселе 27 государств Евросоюза одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Об этом в своем Twitter сообщил президент Европейского Совета Дональд Туск.

"27 государств-членов ЕС одобрили соглашение о выходе (Великобритании с ЕС) и политическую декларацию относительно будущих отношений между ЕС и Великобританией", - написал Дональд Туск после менее чем часа дискуссий лидеров.

Ожидается, что после одобрения пакета документов о Brexit лидеры встретятся с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, чтобы проинформировать ее о своем решении.

После решения лидеров ЕС соглашение о Brexit должны одобрить Европарламент, парламенты всех государств-членов ЕС, а также парламент Великобритании.

Европейская правда

Темы: ЕСВеликобритания
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