Лидеры ЕС одобрили соглашение о выходе Британии из Евросоюза

В воскресенье на внеочередном саммите в Брюсселе 27 государств Евросоюза одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Об этом в своем Twitter сообщил президент Европейского Совета Дональд Туск.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations. — Donald Tusk (@eucopresident) November 25, 2018

"27 государств-членов ЕС одобрили соглашение о выходе (Великобритании с ЕС) и политическую декларацию относительно будущих отношений между ЕС и Великобританией", - написал Дональд Туск после менее чем часа дискуссий лидеров.

Ожидается, что после одобрения пакета документов о Brexit лидеры встретятся с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, чтобы проинформировать ее о своем решении.

После решения лидеров ЕС соглашение о Brexit должны одобрить Европарламент, парламенты всех государств-членов ЕС, а также парламент Великобритании.

Европейская правда