Лидеры ЕС одобрили соглашение о выходе Британии из Евросоюза

В воскресенье на внеочередном саммите в Брюсселе 27 государств Евросоюза одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Об этом в своем Twitter сообщил президент Европейского Совета Дональд Туск.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations.