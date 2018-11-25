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Киян попереджають про ожеледицю на дорогах

Неділя, 25 листопада 2018, 11:22

У неділю до кінця доби, протягом доби 26 листопада у Києві очікується ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом.

У прес-службі також повідомили, що в ніч на неділю в столиці погіршились погодні умови і розпочався невеликий сніг.

Із 03:30 було розпочато превентивну обробку доріг та тротуарів протиожеледними матеріалами. До роботи було задіяно 237 одиниць спеціальної техніки та бригади з ручного прибирання.

Зазначається, що першочергово обробка посипальними матеріалами проводилась на вулицях із складними умовами руху, головних магістралях, мостах, спусках та підйомах, вулицях, по яких проходять маршрути руху громадського транспорту.

Разом з тим, Держслужба з надзвичайних ситуацій в неділю нагадує, що, за даними Укргідрометцентру, 26-27 листопада в Україні очікується погіршення природних умов.

"Внаслідок впливу активного циклону вдень 26 листопада та протягом доби 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов: сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см), на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, 27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що погодні умови можуть зумовити порушення руху транспорту на автомобільних дорогах вищевказаних областей.

Українська правда
Теми: погодаКиївдороги
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