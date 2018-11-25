Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах

В воскресенье до конца суток, в течение суток 26 ноября в Киеве ожидается гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.

В пресс-службе также сообщили, что в ночь на воскресенье в столице ухудшились погодные условия и начался небольшой снег.

С 3:30 была начата превентивная обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами. К работе было задействовано 237 единиц специальной техники и бригады по ручной уборки.

Отмечается, что в первую очередь обработка посыпочными материалами проводилась на улицах со сложными условиями движения, на главных магистралях, мостах, спусках и подъемах, улицах, по которым проходят маршруты движения общественного транспорта.

Вместе с тем, Госслужба по чрезвычайным ситуациям в воскресенье напоминает, что, по данным Укргидрометцентра, 26-27 ноября в Украине ожидается ухудшение природных условий.

"В результате влияния активного циклона днем ​​26 ноября и суток 27 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается осложнение погодных условий: снег и мокрый снег, местами сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, 27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на автомобильных дорогах вышеуказанных областей.