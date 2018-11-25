Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер підтвердив, що Британія, Іспанія та ЄС досягли домовленості щодо Гібралтару, що відкрило шлях до затвердження угоди про Brexit на саміті в Брюсселі в неділю.

Про це Юнкер повідомив на прес-конференції за підсумками саміту, повідомляє "Європейська правда".

"У нас були складні проблеми з іспанськими друзями… Та ми погодили врешті-решт домовленості, які стосуються Гібралтару", - заявив Юнкер.

"Для не-іспанців. Будь ласка, не треба недооцінювати важливість цього питання для іспанського королівства. Я багато разів спілкувався на цю тему і з прем'єр-міністром, і з його величністю королем. І я б хотів підкреслити сьогодні, що угода, якої ми досягнули, є доброю для Іспанії. Ми разом з Іспанією", - запевнив президент ЄК.

Раніше Юнкер підтвердив, що жодних переговорів між Британією та ЄС щодо долі Гібралтару не буде, якщо Іспанія не дасть на це свою згоду.

Раніше британський посол в ЄС Тім Барроу надав запевнення Європейському Союзу, що Лондон не буде наполягати на тлумаченні угоди про Brexit як обов'язкової для застосування з боку ЄС до Гібралтару у рамках майбутнього торговельного договору між ЄС та Великою Британією.

Саме такого запевнення вимагали у Мадриді.

Гібралтар, який розташований на південному узбережжі Іспанії та є британською територією з 1713 року, є одним з основних спірних моментів в англо-іспанських відносинах. Іспанія давно заявляє, що має суверенітет над Гібралтаром.

Гібралтар покине ЄС у складі Великої Британії в березні наступного року попри те, що 96% його населення проголосували на референдумі проти Brexit.