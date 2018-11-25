Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Юнкер: домовленості щодо Гібралтару після Brexit досягнуто

Неділя, 25 листопада 2018, 13:09

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер підтвердив, що Британія, Іспанія та ЄС досягли домовленості щодо Гібралтару, що відкрило шлях до затвердження угоди про Brexit на саміті в Брюсселі в неділю.

Про це Юнкер повідомив на прес-конференції за підсумками саміту, повідомляє "Європейська правда".

"У нас були складні проблеми з іспанськими друзями… Та ми погодили врешті-решт домовленості, які стосуються Гібралтару", - заявив Юнкер.

"Для не-іспанців. Будь ласка, не треба недооцінювати важливість цього питання для іспанського королівства. Я багато разів спілкувався на цю тему і з прем'єр-міністром, і з його величністю королем. І я б хотів підкреслити сьогодні, що угода, якої ми досягнули, є доброю для Іспанії. Ми разом з Іспанією", - запевнив президент ЄК.

Раніше Юнкер підтвердив, що жодних переговорів між Британією та ЄС щодо долі Гібралтару не буде, якщо Іспанія не дасть на це свою згоду.

Раніше британський посол в ЄС Тім Барроу надав запевнення Європейському Союзу, що Лондон не буде наполягати на тлумаченні угоди про Brexit як обов'язкової для застосування з боку ЄС до Гібралтару у рамках майбутнього торговельного договору між ЄС та Великою Британією.

Саме такого запевнення вимагали у Мадриді.

Гібралтар, який розташований на південному узбережжі Іспанії та є британською територією з 1713 року, є одним з основних спірних моментів в англо-іспанських відносинах. Іспанія давно заявляє, що має суверенітет над Гібралтаром.

Гібралтар покине ЄС у складі Великої Британії в березні наступного року попри те, що 96% його населення проголосували на референдумі проти Brexit.

Теми: ЄСЄврокомісія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
ЄС
Депутати Європарламенту закликають лідерів ЄС якнайшвидше передати Україні F-16
Україна може розглянути дзеркальні заходи у разі продовження ЄС обмежень агроекспорту
5 країн хочуть, щоб ЄС продовжив мораторій на імпорт українського зерна
Останні новини
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
Усі новини...
Реклама: