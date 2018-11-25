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Юнкер: договоренности по Гибралтару после Brexit достигнуты

Воскресенье, 25 ноября 2018, 13:09

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подтвердил, что Великобритания, Испания и ЕС достигли договоренности по Гибралтару, что открыло путь к утверждению соглашения о Brexit на саммите в Брюсселе в воскресенье.

Об этом Юнкер сообщил на пресс-конференции по итогам саммита, сообщает "Европейская правда".

"У нас были сложные проблемы с испанскими друзьями ... Но мы согласовали в конце концов договоренности, касающиеся Гибралтара", - заявил Юнкер.

"Для не-испанцев. Пожалуйста, не надо недооценивать важность этого вопроса для испанского королевства. Я много раз общался на эту тему и с премьер-министром, и с его величеством королем. И я бы хотел подчеркнуть сегодня, что соглашение, которого мы достигли, является хорошим для Испании. Мы вместе с Испанией ", - заверил президент ЕК.

Ранее Юнкер подтвердил, что никаких переговоров между Британией и ЕС о судьбе Гибралтара не будет, если Испания не даст на это свое согласие.

Британский посол в ЕС Тим Барроу ранее предоставил заверения Европейскому Союзу, что Лондон не будет настаивать на толковании соглашения о Brexit как обязательного для применения со стороны ЕС к Гибралтару в рамках будущего торгового договора между ЕС и Великобританией. Именно такого заверения требовали в Мадриде.

Вопрос Гибралтара, который расположен на южном побережье Испании и является британской территорией с 1713 года – один из основных спорных моментов в англо-испанских отношениях. Испания давно заявляет, что у нее есть суверенитет над Гибралтаром.

Гибралтар покинет ЕС в составе Великобритании в марте следующего года, несмотря на то, что 96% его населения проголосовали на референдуме против Brexit.

Темы: ЕСЕврокомиссия
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