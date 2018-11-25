Порошенко закликав підтримати українців в Росії

Президент Петро Порошенко закликав підтримати українську громаду в Росії.

Про це він заявив 25 листопада під час виступу на відкритті XI Світового конгресу українців у Києві.

"Давайте згадаємо про українську громаду в Росії, яка є частиною СКУ. Я закликаю у різний спосіб підтримувати її. В РФ тепер дуже нелегко бути українцем, може, найскладніше, ніж будь-де. Кожен українець, що вивішує український прапор, співає український гімн, роз'яснює росіянам, чий Крим - потребує нашого захисту та підтримки", - зазначив Порошенко.

"Все світове українство довгі десятиліття невтомно нагадувало урядам і громадськості про героїчну боротьбу проти поневолення України, про злочини радянської імперії, про переслідування і вбивства кращих синів і дочок нашого народу. Наші співвітчизники за кордоном першими вступили у протистояння з Росією в інформаційній війні, викривали кремлівські "фейкові новини" тоді, коли вони ще так не називалися. Збережена в архівах, книгах, спогадах правда про нашу славну історію – перемогла", - зазначив Порошенко.

Він також оцінив зусилля СКУ у "доведенні до світової громадськості правдивої інформації про війну, яку Росія розв’язала проти України".

"Про політв’язнів, утиски прав і свобод людини у Криму, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей ... Закликаю СКУ ще енергійніше продовжувати цю роботу, протистояти спробам Росії добитися зняття з неї санкцій за незаконну анексію Криму і агресію на Сході України", - закликав президент.