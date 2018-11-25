Порошенко призвал поддержать украинцев в России

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Воскресенье, 25 ноября 2018, 18:59

Президент Петр Порошенко призвал поддержать украинскую громаду в России.

Об этом он заявил 25 ноября в ходе выступления на открытии XI Всемирного конгресса украинцев в Киеве.

"Давайте вспомним о украинской громаде в России, которая является частью ВКУ. Я призываю разными способами поддерживать ее. В РФ теперь очень нелегко быть украинцем,  может, сложнее, чем где-либо. Каждый украинец, которыйй вывешивает украинский флаг, поет украинский гимн, разъясняет россиянам, чей Крым - нуждается в нашей защите и поддержке", - отметил Порошенко.

Он также оценил усилия ВКУ в "доведении до мировой общественности правдивой информации о войне, которую Россия развязала против Украины".

"О политзаключенных, притеснениях прав и свобод человека в Крыму, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей ... Призываю ВКУ еще энергичнее продолжать эту работу, противостоять попыткам России добиться снятия с нее санкций за незаконную аннексию Крыма и агрессию на Востоке Украины", - призвал президент. 

Украинская правда
Темы: Росcия Порошенко
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