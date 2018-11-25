"Євробляхарі" на кордоні палять шини, встановили намети. Акцію влаштували і в Ужгороді

3625 переглядів
Неділя, 25 листопада 2018, 19:59

На пункті пропуску "Краковець - Корчова" на кордоні з Польщею учасники акції протесту - "євробляхарі"- повністю заблокували рух транспорту, запалили шини біля в’їзду на пункт пропуску і встановили намети. 

Про це ввечері 25 листопада повідомляє видання Zaxid.net.

За даними ЗМІ, на пункті пропуску перебувало понад 500 осіб, які заперечують приналежність до якоїсь громадської чи політичної організації.

"Учасники акції стверджують, що їхня акція безсторокова. Вони запалили шини біля в’їзду на пункт пропуску і встановили перші намети. Загасити запалені шини спробували пожежники, однак учасники акції заблокували машину вогнеборців і змусили їх поїхати геть", - йдеться у повідомленні. 

Також мітингарі не пустили на територію України автобус з Німеччини, який виконував рейс Росток - Київ, автобус залишився на території пункту пропуску. 

За даними видання "Буг", шини учасники акцій палили і на пунктах пропуску "Устилуг" та "Ягодин".

"На "Ягодині" – сотні людей. Вони почали палити шини та викрикувати "Ганьба", - зазначає ЗМІ. 

 
 
 
акція протесту на ПП "Ягодин"
фото - fb-спільнота @Наш Луцьк

Близько 19:00 акцію також розпочали в Ужгороді біля обласної державної адміністрації. 

 

За повідомленням Західного регіонального управління ДПСУ, станом на 18:00 черги перед пунктами пропуску на кордоні з Польщею: "Устилуг" –50, "Угринів" –10, "Рава-Руська" –80, "Грушів" –100, "Смільниця" – 50, "Шегині" – 150, "Краковець" – 0. На кордоні зі Словаччиною: "Малий Березний" – 0, "Ужгород" - 35, з Угорщиною - "Тиса" - 30, "Дзвінкове" - 0, "Косино" – 20, "Лужанка" - 20, "Вилок" - 10, з Румунією: "Дяково" - 0, "Солотвино" – 0, "Порубне" - 40,  з Молдовою - "Мамалига-авто" - 0. 

Українська правда
Теми: кордон Прикордонна служба
powered by lun.ua
По темі
В МВС відреагували на пункти пропуску, заблоковані "євробляхерами" 25 листопада 2018, 17:34
"Євробляхери" блокують пункти пропуску на Заході України 25 листопада 2018, 14:54
Аваков розповів про готовність "Стіни" на кордоні з РФ: "майже 47%" 24 листопада 2018, 19:41
Усі новини
Головні новини
Бабін: Росіяни застосували зброю по кораблях України, є поранений
ВМС: Кораблі РФ переслідують українські судна, погрожують застосувати зброю
Посол при РЄ: Потрібні чіткі дії партнерів щодо РФ, яка шукає морської війни
Бабін: "Кораблі РФ провокували судна ВМС на відкриття вогню"
Усі новини
Фото

22 світлини показують птахів під час полювання на їжу

Лайфхаки

Чорна п'ятниця: як витратити гроші безпечно і з максимальною користю