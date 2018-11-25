"Євробляхарі" на кордоні палять шини, встановили намети. Акцію влаштували і в Ужгороді

На пункті пропуску "Краковець - Корчова" на кордоні з Польщею учасники акції протесту - "євробляхарі"- повністю заблокували рух транспорту, запалили шини біля в’їзду на пункт пропуску і встановили намети.

Про це ввечері 25 листопада повідомляє видання Zaxid.net.

За даними ЗМІ, на пункті пропуску перебувало понад 500 осіб, які заперечують приналежність до якоїсь громадської чи політичної організації.

"Учасники акції стверджують, що їхня акція безсторокова. Вони запалили шини біля в’їзду на пункт пропуску і встановили перші намети. Загасити запалені шини спробували пожежники, однак учасники акції заблокували машину вогнеборців і змусили їх поїхати геть", - йдеться у повідомленні.

Також мітингарі не пустили на територію України автобус з Німеччини, який виконував рейс Росток - Київ, автобус залишився на території пункту пропуску.

За даними видання "Буг", шини учасники акцій палили і на пунктах пропуску "Устилуг" та "Ягодин".

"На "Ягодині" – сотні людей. Вони почали палити шини та викрикувати "Ганьба", - зазначає ЗМІ.

акція протесту на ПП "Ягодин" фото - fb-спільнота @Наш Луцьк

Близько 19:00 акцію також розпочали в Ужгороді біля обласної державної адміністрації.

За повідомленням Західного регіонального управління ДПСУ, станом на 18:00 черги перед пунктами пропуску на кордоні з Польщею: "Устилуг" –50, "Угринів" –10, "Рава-Руська" –80, "Грушів" –100, "Смільниця" – 50, "Шегині" – 150, "Краковець" – 0. На кордоні зі Словаччиною: "Малий Березний" – 0, "Ужгород" - 35, з Угорщиною - "Тиса" - 30, "Дзвінкове" - 0, "Косино" – 20, "Лужанка" - 20, "Вилок" - 10, з Румунією: "Дяково" - 0, "Солотвино" – 0, "Порубне" - 40, з Молдовою - "Мамалига-авто" - 0.