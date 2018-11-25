"Евробляхеры" на границе жгут шины, установили палатки. Акцию устроили и в Ужгороде

На пункте пропуска "Краковец - Корчева" на границе с Польшей участники акции протеста - "евробляхеры" - полностью заблокировали движение транспорта, зажгли шины у въезда на пункт пропуска и установили палатки.

Об этом вечером 25 ноября сообщает издание Zaxid.net.

По данным СМИ, на пункте пропуска находилось более 500 человек, которые отрицают принадлежность к какой-либо общественной или политической организации.

"Участники акции утверждают, что их акция бессрочная. Они зажгли шины у въезда на пункт пропуска и установили первые палатки. Потушить горящие шины попытались пожарные, однако участники акции заблокировали их машину и заставили их уехать", - говорится в сообщении.

Также митингующие не пустили на территорию Украины автобус из Германии, выполнявший рейс Росток - Киев, автобус остался на территории пункта пропуска.

По данным издания "Буг", шины участники акций жгли и на пунктах пропуска "Устилуг" и "Ягодин".

"На "Ягодине"- сотни людей. Они начали жечь шины и выкрикивать "Позор", - отмечает СМИ.

акция протеста на ПП "Ягодин" фото - fb-сообщенство @Наш Луцьк

Около 19:00 акцию также начали в Ужгороде возле областной государственной администрации.

По сообщению Западного регионального управления ГПСУ, по состоянию на 18:00 очереди перед пунктами пропуска на границе с Польшей: "Устилуг" - 50, "Угринов" -10, "Рава-Русская" - 80, "Грушев" -100, "Смильниця" - 50, "Шегини" - 150, "Краковец" - 0. На границе со Словакией: "Малый Березный" - 0, "Ужгород" - 35, с Венгрией - "Тиса" - 30, "Звонковое" - 0, "Косино" - 20, Лужники"- 20, "Вилок" - 10, с Румынией: "Дьяково" - 0, "Солотвино" - 0, "Порубное" - 40, с Молдовой - "Мамалыга-авто"- 0.