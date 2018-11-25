КМДА: У понеділок вантажівкам закриють в'їзд до Києва

Зранку 26 листопада через погіршення погодних умов в’їзд у Київ великогабаритного транспорту планують закрити.

Про це вверечі у неділю повідомили у прес-службі КМДА.

"Через дрібний дощ та температуру повітря -2...0 градусів тротуари та проїжджі частини під загрозою утворення ожеледиці. В’їзд до міста для вантажівок орієнтовно обмежать з 7:00 до 10:00", - повідомили у КМДА.

Рішення про закриття в'їзду прийматимуть із врахуванням погоди та стану доріг.

Водіям приватних авто рекомендується за можливості утримуватися від поїздок на власному транспорті та дотримуватися правил паркування, аби не заважати роботі техніки.

Пішоходам рекомендується рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обережними та обачливими.