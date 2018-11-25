КГГА: В понедельник грузовикам закроют въезд в Киев

Утром 26 ноября из-за ухудшения погодных условий въезд в Киев крупногабаритного транспорта планируют закрыть.

Об этом вечером в воскресенье сообщили в пресс-службе КГГА.

"Из-за мелкого дождя и температуры воздуха -2...0 градусов тротуары и проезжие части под угрозой образования гололеда. Въезд в город для грузовиков ориентировочно ограничат с 7:00 до 10:00", - сообщили в КГГА.

Решение о закрытии въезда будут принимать с учетом погоды и состояния дорог.

Водителям частных авто рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок на собственном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе техники.

Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.