КГГА: В понедельник грузовикам закроют въезд в Киев
Утром 26 ноября из-за ухудшения погодных условий въезд в Киев крупногабаритного транспорта планируют закрыть.
Об этом вечером в воскресенье сообщили в пресс-службе КГГА.
"Из-за мелкого дождя и температуры воздуха -2...0 градусов тротуары и проезжие части под угрозой образования гололеда. Въезд в город для грузовиков ориентировочно ограничат с 7:00 до 10:00", - сообщили в КГГА.
Решение о закрытии въезда будут принимать с учетом погоды и состояния дорог.
Водителям частных авто рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок на собственном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе техники.
Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.