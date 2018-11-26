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Україна звернулася до ЄС щодо нових санкцій проти Росії

Понеділок, 26 листопада 2018, 00:01

Україна закликає Європейський Союз та держави-члени відреагувати на використання сили Росією у Керченській протоці новою хвилею санкцій.

Про це повідомив посол України в ЄС Микола Точицький у своєму  Twitter.

"Росія атакує Україну і здіймає нову хвилю військової агресії проти України в Керченській протоці та Азовському морі.  Три українські кораблі захоплені. Шестеро українських військовослужбовців поранені. ЄС має діяти рішуче і різко", -  заявив посол.

Він закликав главу дипломатії ЄС  Федеріку Могеріні підняти це питання на засіданні ради закордонних справ цього понеділка. 

"Ми закликаємо ЄС та держави-члени рішуче відреагувати на кричуще використання військової сили Росією в Азовському морі. Що ще має зробити Росія, щоб спровокувати різку і рішучу відповідь з боку міжнародної спільноти? Нам потрібні нові санкції проти Росії. Ми повинні зупинити війну Кремля проти України", - заявив Точицький. 

Європейська правда

Теми: Азовське моресанкціїРосіяЄС
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