Україна звернулася до ЄС щодо нових санкцій проти Росії

Україна закликає Європейський Союз та держави-члени відреагувати на використання сили Росією у Керченській протоці новою хвилею санкцій.

Про це повідомив посол України в ЄС Микола Точицький у своєму Twitter.

"Росія атакує Україну і здіймає нову хвилю військової агресії проти України в Керченській протоці та Азовському морі. Три українські кораблі захоплені. Шестеро українських військовослужбовців поранені. ЄС має діяти рішуче і різко", - заявив посол.

Він закликав главу дипломатії ЄС Федеріку Могеріні підняти це питання на засіданні ради закордонних справ цього понеділка.

"Ми закликаємо ЄС та держави-члени рішуче відреагувати на кричуще використання військової сили Росією в Азовському морі. Що ще має зробити Росія, щоб спровокувати різку і рішучу відповідь з боку міжнародної спільноти? Нам потрібні нові санкції проти Росії. Ми повинні зупинити війну Кремля проти України", - заявив Точицький.

We urge EU&member states resolutely react to Russia’s blatant use of military force in #AzovSea

What else shall Russia do to provoke harsh&decisive response from intern community?

We need new sanctions agnst #Russia. We must stop Kremlin's war agnst Ukraine. #RussiaAttacksUkraine pic.twitter.com/Z25pxdktH8