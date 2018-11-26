Україна звернулася до ЄС щодо нових санкцій проти Росії
Україна закликає Європейський Союз та держави-члени відреагувати на використання сили Росією у Керченській протоці новою хвилею санкцій.
Про це повідомив посол України в ЄС Микола Точицький у своєму Twitter.
"Росія атакує Україну і здіймає нову хвилю військової агресії проти України в Керченській протоці та Азовському морі. Три українські кораблі захоплені. Шестеро українських військовослужбовців поранені. ЄС має діяти рішуче і різко", - заявив посол.
Він закликав главу дипломатії ЄС Федеріку Могеріні підняти це питання на засіданні ради закордонних справ цього понеділка.
"Ми закликаємо ЄС та держави-члени рішуче відреагувати на кричуще використання військової сили Росією в Азовському морі. Що ще має зробити Росія, щоб спровокувати різку і рішучу відповідь з боку міжнародної спільноти? Нам потрібні нові санкції проти Росії. Ми повинні зупинити війну Кремля проти України", - заявив Точицький.
We urge EU&member states resolutely react to Russia’s blatant use of military force in #AzovSea— Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) November 25, 2018
What else shall Russia do to provoke harsh&decisive response from intern community?
We need new sanctions agnst #Russia. We must stop Kremlin's war agnst Ukraine. #RussiaAttacksUkraine pic.twitter.com/Z25pxdktH8