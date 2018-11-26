Украина обратилась к ЕС относительно новых санкций против России
Украина призывает Европейский Союз и государства-члены отреагировать на использование силы Россией в Керченском проливе новой волной санкций.
Об этом сообщил посол Украины в ЕС Николай Точицкий в своем Twitter.
"Россия атакует Украину и поднимает новую волну военной агрессии против Украины в Керченском проливе и Азовском море. Три украинские корабли захвачены. Шесть украинских военнослужащих ранены. ЕС должен действовать решительно и резко", - заявил посол.
Он призвал главу дипломатии ЕС Федерику Могерини поднять этот вопрос на заседании совета иностранных дел в этот понедельник.
"Мы призываем ЕС и государства-члены решительно отреагировать на вопиюще использования военной силы Россией в Азовском море. Что еще должна сделать Россия, чтобы спровоцировать резкий и решительный ответ со стороны международного сообщества? Нам нужны новые санкции против России. Мы должны остановить войну Кремля против Украины", - заявил Точицкий.
We urge EU&member states resolutely react to Russia’s blatant use of military force in #AzovSea— Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) November 25, 2018
What else shall Russia do to provoke harsh&decisive response from intern community?
We need new sanctions agnst #Russia. We must stop Kremlin's war agnst Ukraine. #RussiaAttacksUkraine pic.twitter.com/Z25pxdktH8