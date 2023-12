Украина обратилась к ЕС относительно новых санкций против России

Украина призывает Европейский Союз и государства-члены отреагировать на использование силы Россией в Керченском проливе новой волной санкций.

Об этом сообщил посол Украины в ЕС Николай Точицкий в своем Twitter.

"Россия атакует Украину и поднимает новую волну военной агрессии против Украины в Керченском проливе и Азовском море. Три украинские корабли захвачены. Шесть украинских военнослужащих ранены. ЕС должен действовать решительно и резко", - заявил посол.

Он призвал главу дипломатии ЕС Федерику Могерини поднять этот вопрос на заседании совета иностранных дел в этот понедельник.

"Мы призываем ЕС и государства-члены решительно отреагировать на вопиюще использования военной силы Россией в Азовском море. Что еще должна сделать Россия, чтобы спровоцировать резкий и решительный ответ со стороны международного сообщества? Нам нужны новые санкции против России. Мы должны остановить войну Кремля против Украины", - заявил Точицкий.

