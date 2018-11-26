Украина обратилась к ЕС относительно новых санкций против России

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Понедельник, 26 ноября 2018, 01:01

Украина призывает Европейский Союз и государства-члены отреагировать на использование силы Россией в Керченском проливе новой волной санкций.

Об этом сообщил посол Украины в ЕС Николай Точицкий в своем Twitter.

"Россия атакует Украину и поднимает новую волну военной агрессии против Украины в Керченском проливе и Азовском море. Три украинские корабли захвачены. Шесть украинских военнослужащих ранены. ЕС должен действовать решительно и резко", - заявил посол.

Он призвал главу дипломатии ЕС Федерику Могерини поднять этот вопрос на заседании совета иностранных дел в этот понедельник. 

"Мы призываем ЕС и государства-члены решительно отреагировать на вопиюще использования военной силы Россией в Азовском море. Что еще должна сделать Россия, чтобы спровоцировать резкій и решительный ответ со стороны международного сообщества? Нам нужны новые санкции против России. Мы должны остановить войну Кремля против Украины", - заявил Точицкий. 

Европейская правда 

Темы: Азовское море санкции Росcия ЕС
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