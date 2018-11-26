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Україна вимагає від РФ повернути захоплені в Азовському морі судна і звільнити полонених

Понеділок, 26 листопада 2018, 01:56

МЗС України висловлює категоричний протест Російській Федерації у зв’язку зі збройним нападом та захопленням українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", а також пораненням та захопленням у полон членів їхніх екіпажів.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

"Напад на українські судна, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь з дотриманням положень усіх чинних багатосторонніх та двосторонніх міжнародних договорів та правил навігації, є черговим актом збройної агресії Російської Федерації проти України, як це визначено, зокрема, у Статті 2 Статуту ООН та положеннями Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 29/3314 від 14 грудня 1974 про визначення агресії. Росія фактично розширила свої військові дії проти України на море", - заявили в міністерстві.

Україна вимагає невідкладно надати медичну допомогу пораненим військовослужбовцям, забезпечити їхнє негайне безпечне повернення на Батьківщину, а також повернути захоплене військове майно та компенсувати українській стороні завдані їй збитки.

"Уся відповідальність за подальше загострення ситуації в регіоні Азовського та Чорного морів та підрив процесу мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту повністю покладається на кремлівський режим", - додали в МЗС.

Крім того цією заявою Україна закликає союзників та партнерів вжити усіх необхідних заходів для стримування агресора, у тому числі через застосування нових та посилення існуючих санкцій, а також надання Україні військової допомоги для захисту територіальної цілісності та суверенітету України в рамках міжнародно визнаних кордонів

Теми: Азовське мореМЗСРосія
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