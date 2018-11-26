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Украина требует от РФ вернуть захваченные в Азовском море суда и освободить пленных

Понедельник, 26 ноября 2018, 01:56

МИД Украины выражает категорический протест Российской Федерации в связи с вооруженным нападением и захватом украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", а также ранением и захватом в плен членов их экипажей.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Нападение на украинские суда, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь с соблюдением положений всех действующих многосторонних и двусторонних международных договоров и правил навигации, является очередным актом вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, как это определено, в частности, в статье 2 Устава ООН и положениями Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 29/3314 от 14 декабря 1974 об определении агрессии. Россия фактически расширила свои военные действия против Украины на море", - заявили в министерстве.

Украина требует безотлагательно оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим, обеспечить их немедленное безопасное возвращение на Родину, а также вернуть захваченное военное имущество и компенсировать украинской стороне причиненные ей убытки.

"Вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации в регионе Азовского и Черного морей и подрыв процесса мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта полностью возлагается на кремлевский режим", - добавили в МИД.

Кроме того этим заявлением Украина призывает союзников и партнеров принять все необходимые меры для сдерживания агрессора, в том числе через применение новых и усиление существующих санкций, а также предоставление Украине военной помощи для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках международно признанных границ

Темы: Азовское мореМИДРосcия
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