Сотні мігрантів штурмували кордон Мексики і США

1332 перегляди
Понеділок, 26 листопада 2018, 04:55

Мінімум 500 осіб з каравану мігрантів, який прибув до мексиканського міста Тихуана, здійснили спробу штурму загороджувальних споруд на кордоні Мексики і США.

Про це повідомила американський міністр внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен, пише DW.

Заворушенням передувала мирна демонстрація біженців, пізніше кілька сотень її учасників відокремилися від ходи і прорвалися до загороджень. У їх числі були жінки і діти.

При цьому мексиканська поліція не змогла стримати натиск натовпу. За словами Нільсен, в співробітників Митно-прикордонної служби США полетіли підручні предмети, у відповідь був застосований сльозогінний газ.

Пізніше активісти руху Cosecha, що виступає на підтримку мігрантів, виступили з твердженням, що через застосування газу загинула маленька дівчинка. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Тим часом в міністерстві внутрішніх справ Мексики вже заявили, що депортують близько 500 осіб, які "незаконно" і "із застосуванням сили" намагалися перетнути кордон з США.

Теми: США кордон міграція
powered by lun.ua
По темі
США змінюють підхід до біженців, які прибувають з території Мексики - WP 25 листопада 2018, 02:40
Історія, з якої випадає варварське вбивство голодом мільйонів людей, – неповноцінна, а тому небезпечна 24 листопада 2018, 16:00
Росія вирішила перевірити, чи були американці на Місяці 24 листопада 2018, 14:01
Усі новини
Головні новини
Радбез ООН проведе екстрене засідання у зв'язку з діями РФ в Азовському морі
Неподалік від російського посольства згоріло авто на дипномерах
Поліція переходить на посилений варіант несення служби – Князєв
Турчинов розповів, чи вплине воєнний стан на вибори-2019
Усі новини
думка

Коли купувати дитині смартфон?

соцмережі

5 українок, які перетворили своє батьківство на блогерство