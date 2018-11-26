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Сотні мігрантів штурмували кордон Мексики і США

Понеділок, 26 листопада 2018, 03:55

Мінімум 500 осіб з каравану мігрантів, який прибув до мексиканського міста Тихуана, здійснили спробу штурму загороджувальних споруд на кордоні Мексики і США.

Про це повідомила американський міністр внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен, пише DW.

Заворушенням передувала мирна демонстрація біженців, пізніше кілька сотень її учасників відокремилися від ходи і прорвалися до загороджень. У їх числі були жінки і діти.

При цьому мексиканська поліція не змогла стримати натиск натовпу. За словами Нільсен, в співробітників Митно-прикордонної служби США полетіли підручні предмети, у відповідь був застосований сльозогінний газ.

Пізніше активісти руху Cosecha, що виступає на підтримку мігрантів, виступили з твердженням, що через застосування газу загинула маленька дівчинка. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Тим часом в міністерстві внутрішніх справ Мексики вже заявили, що депортують близько 500 осіб, які "незаконно" і "із застосуванням сили" намагалися перетнути кордон з США.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкордонміграція
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