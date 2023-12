Сотні мігрантів штурмували кордон Мексики і США

Мінімум 500 осіб з каравану мігрантів, який прибув до мексиканського міста Тихуана, здійснили спробу штурму загороджувальних споруд на кордоні Мексики і США.

Про це повідомила американський міністр внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен, пише DW.

Заворушенням передувала мирна демонстрація біженців, пізніше кілька сотень її учасників відокремилися від ходи і прорвалися до загороджень. У їх числі були жінки і діти.

#UPDATE US officials briefly close a border crossing in southern California after hundreds of migrants, part of the "caravan" condemned by President Trump, try to breach a fence https://t.co/FRIlqWwnyz pic.twitter.com/vCiXbAiQmN

При цьому мексиканська поліція не змогла стримати натиск натовпу. За словами Нільсен, в співробітників Митно-прикордонної служби США полетіли підручні предмети, у відповідь був застосований сльозогінний газ.

U.S.-Mexico border near Tijuana closed as migrants attempt to breach fence:



“Some of these migrants attempted to breach legacy fence infrastructure…and sought to harm CBP personnel by throwing projectiles at them,” DHS Sec. Nielsen said in a statement. https://t.co/YP5cIFX5KZ pic.twitter.com/U0voEg1yAs