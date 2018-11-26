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Сотни мигрантов штурмовали границу Мексики и США

Понедельник, 26 ноября 2018, 03:55

Минимум 500 человек из каравана мигрантов, прибывшего в мексиканский город Тихуану, предприняли попытку штурма заградительных сооружений на границе Мексики и США.

Об этом сообщила американский министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, пишет DW.

Беспорядкам предшествовала мирная демонстрация беженцев, позднее несколько сотен ее участников отделились от шествия и прорвались к заграждениям. В их числе были женщины и дети.

При этом мексиканская полиция не смогла сдержать напор толпы. По словам Нильсен, в сотрудников Таможенно-пограничной службы США полетели подручные предметы, в ответ был применен слезоточивый газ.

Позднее активисты движения Cosecha, выступающего в поддержку мигрантов, выступили с утверждением, что из-за применения газа погибла маленькая девочка. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Между тем в министерстве внутренних дел Мексики уже заявили, что депортируют порядка 500 человек, которые "незаконно" и "с применением силы" пытались пересечь границу с США.

Темы: СШАграницамиграция
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