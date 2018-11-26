Сотни мигрантов штурмовали границу Мексики и США

Минимум 500 человек из каравана мигрантов, прибывшего в мексиканский город Тихуану, предприняли попытку штурма заградительных сооружений на границе Мексики и США.

Об этом сообщила американский министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, пишет DW.

Беспорядкам предшествовала мирная демонстрация беженцев, позднее несколько сотен ее участников отделились от шествия и прорвались к заграждениям. В их числе были женщины и дети.

#UPDATE US officials briefly close a border crossing in southern California after hundreds of migrants, part of the "caravan" condemned by President Trump, try to breach a fence https://t.co/FRIlqWwnyz pic.twitter.com/vCiXbAiQmN — AFP news agency (@AFP) November 26, 2018

При этом мексиканская полиция не смогла сдержать напор толпы. По словам Нильсен, в сотрудников Таможенно-пограничной службы США полетели подручные предметы, в ответ был применен слезоточивый газ.

U.S.-Mexico border near Tijuana closed as migrants attempt to breach fence:



“Some of these migrants attempted to breach legacy fence infrastructure…and sought to harm CBP personnel by throwing projectiles at them,” DHS Sec. Nielsen said in a statement. https://t.co/YP5cIFX5KZ pic.twitter.com/U0voEg1yAs — ABC News (@ABC) 25 листопада 2018 р.

Позднее активисты движения Cosecha, выступающего в поддержку мигрантов, выступили с утверждением, что из-за применения газа погибла маленькая девочка. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Между тем в министерстве внутренних дел Мексики уже заявили, что депортируют порядка 500 человек, которые "незаконно" и "с применением силы" пытались пересечь границу с США.