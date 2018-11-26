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Доба в районі ООС: Окупанти здійснили 16 обстрілів і зазнали втрат

Понеділок, 26 листопада 2018, 06:57

Упродовж минулої доби в районі проведення операції Об'єднаних сил окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. У дев’яти випадках противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Троїцьке, Луганське, Травневе, Піски, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль та Лебединське. Тут російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Малинового, Водяного, Луганського, Новолуганського та Чермалика.

Міномети  120-го калібру загарбники тричі застосували біля Троїцького та один раз у районі Луганського. 

У ході бойових дій, поранення отримали два військовослужбовця Об'єднаних сил.

За даними розвідки, протягом минулої доби  чотирьох російських окупантів було знищено, ще шість загарбників отримали поранення.

Від початку доби ворог вогневої активності не проявляв.

Теми: ООСбойові дії
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