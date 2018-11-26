Доба в районі ООС: Окупанти здійснили 16 обстрілів і зазнали втрат

2649 переглядів
Понеділок, 26 листопада 2018, 07:57

Упродовж минулої доби в районі проведення операції Об'єднаних сил окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. У дев’яти випадках противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Троїцьке, Луганське, Травневе, Піски, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль та Лебединське. Тут російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Малинового, Водяного, Луганського, Новолуганського та Чермалика.

Міномети  120-го калібру загарбники тричі застосували біля Троїцького та один раз у районі Луганського. 

У ході бойових дій, поранення отримали два військовослужбовця Об'єднаних сил.

За даними розвідки, протягом минулої доби  чотирьох російських окупантів було знищено, ще шість загарбників отримали поранення.

Від початку доби ворог вогневої активності не проявляв.

Теми: ООС бойові дії
powered by lun.ua
По темі
На Донбасі поранено 2 військових, окупанти застосували "заборонене" озброєння 25 листопада 2018, 18:41
Президенту Латвії показали зруйнований росіянами Донбас 25 листопада 2018, 18:26
ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 1 загиблий 25 листопада 2018, 07:26
Усі новини
Головні новини
Збройні сили України приведені у повну бойову готовність
Радбез ООН проведе екстрене засідання у зв'язку з діями РФ в Азовському морі
Неподалік від російського посольства згоріло авто на дипномерах
Поліція переходить на посилений варіант несення служби – Князєв
Усі новини
інтерв'ю

Французький письменник: Людина ніколи не живе так повно, як між двома драмами

Освіта

Вступ-2019: що вимагатимуть для вступу на медиків