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Рух через кордон досі ускладнений через "євробляхарів"

Понеділок, 26 листопада 2018, 07:44
Рух через кордон досі ускладнений через євробляхарів

Рух через низку пунктів пропуску на кордоні залишається ускладненим через дії власників автомобілів з іноземною реєстрацією, які частково чи повністю блокують рух прилеглими дорогами.

Станом на 8 ранку понеділка така ситуація спостерігається на напрямку пунктів пропуску "Устилуг", "Рава-Руська", "Ягодин", "Малий Березний", "Шегині", "Краківець", "Солотвино", "Угринів", "Грушів", "Смільниця", "Доманове", повідомляє Прикордонна служба.

Найбільш гостро вона стосується кордону з Польщею.

"Аби не допустити жодних провокацій безпосередньо на державному кордоні Держприкордонслужба посилила заходи безпеки, в готовності до дій продовжують перебувати додаткові сили. Створено ситуативні групи, відбувається постійний обмін інформацією між взаємодіючими органами", – інформують прикордонники.

Про ускладнений рух поінформовано суміжні сторони для завчасного інформування тих, хто подорожує.

У місцях скупчення учасників акцій для забезпечення публічної безпеки та недопущення провокацій перебувають співробітники Нацполіції, працює поліція діалогу.

26 листопада відбудеться перше засідання робочої групи, в яку увійшли перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, голова Національної поліції Сергій Князєв, голова Прикордонної служби Петро Цигикал, начальник головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, в.о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов.

Як відомо, власники автомобілів із іноземною реєстрацією протестують через набуття чинності нових законодавчих норм щодо легалізації ввезених із порушенням митного та податкового законодавства автомобілів із європейською реєстрацією.

Теми: кордонПрикордонна службаакціїавто
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