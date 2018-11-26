Движение через границу до сих пор затруднено из-за "евробляхарей"

Движение через ряд пунктов пропуска на границе остается осложненным из-за действий владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, частично или полностью блокирующих движение по прилегающим дорогам.

По состоянию на 8 утра понедельника такая ситуация наблюдается на направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини", "Краковец", "Солотвино", "Угрынив", "Груша", "Смельница", "Доманово", сообщает Пограничная служба.

Наиболее остро она касается границы с Польшей.

"Чтобы не допустить никаких провокаций непосредственно на государственной границе Госпогранслужба усилила меры безопасности, в готовности к действиям продолжают находиться дополнительные силы. Созданы ситуативные группы, идет постоянный обмен информацией между взаимодействующими органами", – информируют пограничники.

О затруднении движения проинформированы смежные стороны для заблаговременного информирования тех, кто путешествует.

В местах скопления участников акций для обеспечения общественной безопасности и недопущения провокаций находятся сотрудники Нацполиции, работает полиция диалога.

26 ноября состоится первое заседание рабочей группы, в которую вошли первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, глава Национальной полиции Сергей Князев, глава Пограничной службы Петр Цигикал, начальник главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, и.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов.

Как известно, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией протестуют из-за вступления в силу новых законодательных норм по легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией.