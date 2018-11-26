Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Движение через границу до сих пор затруднено из-за "евробляхарей"

Понедельник, 26 ноября 2018, 07:44
Движение через границу до сих пор затруднено из-за евробляхарей

Движение через ряд пунктов пропуска на границе остается осложненным из-за действий владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, частично или полностью блокирующих движение по прилегающим дорогам.

По состоянию на 8 утра понедельника такая ситуация наблюдается на направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини", "Краковец", "Солотвино", "Угрынив", "Груша", "Смельница", "Доманово", сообщает Пограничная служба.

Наиболее остро она касается границы с Польшей.

"Чтобы не допустить никаких провокаций непосредственно на государственной границе Госпогранслужба усилила меры безопасности, в готовности к действиям продолжают находиться дополнительные силы. Созданы ситуативные группы, идет постоянный обмен информацией между взаимодействующими органами", – информируют пограничники.

О затруднении движения проинформированы смежные стороны для заблаговременного информирования тех, кто путешествует.

В местах скопления участников акций для обеспечения общественной безопасности и недопущения провокаций находятся сотрудники Нацполиции, работает полиция диалога.

26 ноября состоится первое заседание рабочей группы, в которую вошли первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, глава Национальной полиции Сергей Князев, глава Пограничной службы Петр Цигикал, начальник главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, и.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов.

Как известно, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией протестуют из-за вступления в силу новых законодательных норм по легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией.

Темы: границаПограничная службаакцииавто
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
граница
Враг в июне втрое усилил обстрелы северных границ Украины
Минные поля и траншеи: Украина делает северную границу непроходимой – Наев
Власти Беларуси запретили ходить по лесам на границе с Украиной
Последние новости
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
13:45
В Росси заметили дроны в небе: ввели план "Ковер" в Калуге
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
Все новости...
Реклама: